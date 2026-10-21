Sabaudia, campagna di sensibilizzazione: prevenzione tumore seno

A Sabaudia è partita una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, voluta dall’Amministrazione comunale e dall’Assessore alla Sanità Anna Maria Maracchioni. Questa iniziativa coincide con il mese di Ottobre Rosa, dedicato alla salute delle donne.

Il focus della campagna è sull’importanza della prevenzione e della cura della salute, invitando le donne a prendersi cura di sé e a non sottovalutare controlli e visite mediche. L’Assessore Maracchioni ha sottolineato che la prevenzione dovrebbe essere una priorità costante, non limitata a particolari momenti dell’anno.

È inoltre suggerito di portare con sé un piccolo oggetto simbolico, per ricordare l’importanza della salute femminile. L’iniziativa intende stimolare le donne a mantenere alta l’attenzione sulla propria salute, trasmettendo un messaggio di responsabilità e cura.

Per ciò che riguarda i materiali informativi, i specchietti creati per l’iniziativa saranno distribuiti gratuitamente all’URP del Comune di Sabaudia e presso la Pro Loco di Sabaudia.

Questa campagna serve a ricordare a tutte le donne quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute. Per ulteriori dettagli, si invitano tutti a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Sabaudia.