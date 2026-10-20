Cisterna di Latina, iscrizioni mensa scolastica: riapertura straordinaria

Cisterna di Latina annuncia una riapertura straordinaria delle iscrizioni al servizio di mensa scolastica, dedicato ai bambini delle scuole dell’infanzia statali e delle scuole primarie di I° grado. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 23:59 di domani, 20 ottobre 2026, per chi non ha ancora completato la procedura.
È importante sottolineare che chi ha già presentato la domanda non deve ripetere l’iscrizione. La registrazione deve essere effettuata esclusivamente online dai genitori o dai tutori legali, utilizzando il seguente link: Iscrizione mensa scolastica, con le credenziali SPID.
Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione scrivendo all’indirizzo email scuola@comune.cisterna.latina.it o chiamando il numero 0696834234. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00.
Si invitano tutti gli interessati a prendere parte a questa opportunità di iscriversi al servizio di mensa scolastica, un valido supporto per l’alimentazione dei più giovani.