Sabaudia, TAR: condannata impugnazione atti comunali

Il TAR del Lazio ha emesso una sentenza riguardante l’operatrice balneare W.P., condannandola per aver contestato gli atti del Comune di Sabaudia. La decisione è giunta dopo un’attenta valutazione della legittimità delle attività balneari in corso nel territorio.

Secondo quanto stabilito dal TAR, gli uffici comunali avevano respinto la richiesta dell’operatrice, poiché le attività erano considerate abusive, svolte su terreni di proprietà privata. Pertanto, la richiesta di W.P. è stata dichiarata non valida dal tribunale amministrativo.

Il provvedimento del TAR mette in evidenza l’importanza di tutelare il territorio e di gestire in modo appropriato le attività balneari a Sabaudia. La sentenza rimarca la necessità di rispettare le normative ambientali e di proteggere le dune presenti nella zona.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale sulla pagina del Comune di Sabaudia.