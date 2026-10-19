Latina, Pulmonary Check: prevenzione malanni di stagione il 27 ottobre

Il Comune di Latina ha presentato un’interessante iniziativa per la prevenzione sanitaria: il Pulmonary Check si svolgerà presso la Farmacia Comunale di Latina il 27 ottobre, dalle 9:00 alle 18:00.
Durante questa giornata, i cittadini avranno l’opportunità di effettuare una valutazione dell’età polmonare grazie a un test non invasivo, pensato per contribuire alla prevenzione dei malanni tipici di questo periodo dell’anno.
Per partecipare, sarà necessario recarsi direttamente alla Farmacia Comunale per ricevere un coupon di prenotazione. Al momento, non sono state fornite ulteriori indicazioni su eventuali altre modalità di accesso o documentazione necessaria.
Per ulteriori informazioni, si consiglia di contattare direttamente la Farmacia Comunale di Latina.
È possibile anche visitare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune di Latina per rimanere aggiornati.