Sabaudia, presentazione del libro “Alchimia di un tradimento”

Il 30 ottobre 2026, alle ore 17:00, avrà luogo la presentazione del libro “Alchimia di un tradimento”, scritto da Sofia Flauto. L’incontro si terrà presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia.

Organizzato dal Comune di Sabaudia, l’evento vedrà la partecipazione del Sindaco Alberto Mosca e dell’Assessore alla Cultura Claudia Laportella. Saranno presenti anche Daniela Carfagna, scrittrice e storica locale, e Veronika Trovini, operatrice olistica. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di dialogare direttamente con l’autrice, creando così un momento di scambio e approfondimento.

Questa presentazione fa parte del progetto “Ogni libro è un viaggio, dentro e fuori noi stessi”, un’iniziativa che promuove la lettura e la cultura nella nostra comunità, coinvolgendo attivamente i cittadini.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il post ufficiale sul sito del Comune di Sabaudia.