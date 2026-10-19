Sabaudia, donazione di un volume su Emilio Greco al museo

Il Comune di Sabaudia ha comunicato la donazione di un volume dedicato alle opere di Emilio Greco al Museo di Sabaudia. Questo dono è stato reso possibile grazie all’impegno di Anna Maria Veltrè Andreoli e dei figli Emilio e Vanda Andreoli, in collaborazione con le autorità locali.

Il libro, che presenta una dedica autografa dell’artista risalente al 1984, diventa parte integrante del patrimonio del museo, offrendo una chiara testimonianza della storia artistica e culturale di Sabaudia.

Questa donazione rappresenta un passo significativo per onorare la memoria di un artista di grande importanza, evidenziando il forte legame tra la comunità e il suo patrimonio culturale. Durante l’evento di consegna, sono intervenuti, tra gli altri, l’Assessore alla Cultura Claudia Laporotella e il direttore del Museo Gregorio Maria Matttei.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla data e l’orario della cerimonia di donazione, né dettagli sulle modalità di accesso al museo o su eventi collegati a questa donazione.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale o i canali social del Comune di Sabaudia.