Latina, nuovo servizio: inizia il percorso Dimagra il 28 ottobre

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Il Comune di Latina ha presentato un nuovo servizio sanitario che partirà da mercoledì 28 ottobre. La Farmacia comunale di Viale Kennedy ospiterà il percorso Dimagra, focalizzato sul benessere e sul controllo del peso.

Questo programma sarà condotto da Serena Bonanno, specialista in nutrizione e integrazione alimentare, e offre l’opportunità di seguire un percorso mensile volto a migliorare la salute e il benessere dei cittadini. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con PromoPharma.

Chi decide di partecipare a questo percorso avrà diritto a una consulenza gratuita. Gli incontri si svolgeranno mensilmente presso la farmacia, assicurando un supporto continuo ai partecipanti.

Per accedere al servizio, gli interessati possono recarsi direttamente in farmacia e ritirare il coupon di prenotazione.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina o contattare direttamente la farmacia per ricevere informazioni personalizzate.