Latina, nuovo servizio: inizia il percorso Dimagra il 28 ottobre

Il Comune di Latina ha presentato un nuovo servizio sanitario che partirà da mercoledì 28 ottobre. La Farmacia comunale di Viale Kennedy ospiterà il percorso Dimagra, focalizzato sul benessere e sul controllo del peso.

Questo programma sarà condotto da Serena Bonanno, specialista in nutrizione e integrazione alimentare, e offre l’opportunità di seguire un percorso mensile volto a migliorare la salute e il benessere dei cittadini. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con PromoPharma.

Chi decide di partecipare a questo percorso avrà diritto a una consulenza gratuita. Gli incontri si svolgeranno mensilmente presso la farmacia, assicurando un supporto continuo ai partecipanti.

Per accedere al servizio, gli interessati possono recarsi direttamente in farmacia e ritirare il coupon di prenotazione.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina o contattare direttamente la farmacia per ricevere informazioni personalizzate.