Latina, bando per pre, post e doposcuola: scadenza 30 ottobre 2026

Il Comune di Latina ha pubblicato un avviso per aggiornare l’albo dei soggetti accreditati, che possono gestire attività di pre, post e doposcuola. Questa iniziativa è rivolta a coloro che operano negli istituti comprensivi della zona.

Le organizzazioni che desiderano partecipare possono fare domanda se soddisfano i requisiti indicati nell’avviso, tra cui un’esperienza di almeno due anni nei servizi educativi e nelle attività rivolte ai minori. Le richieste devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it, seguendo le indicazioni specificate nell’avviso.

Le domande devono pervenire entro il 30 ottobre 2026, entro le ore 13:00. È importante rispettare questa scadenza per poter partecipare al bando.

Per ulteriori dettagli e per scaricare la modulistica necessaria, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, accessibile al link: qui.

Per qualsiasi chiarimento, si consiglia di contattare direttamente gli uffici del Comune.