Latina, vaccinazione antinfluenzale: ecco come partecipare

La Farmacia Comunale di Latina, situata in viale John Fitzgerald Kennedy 42, offre la possibilità di ricevere la vaccinazione antinfluenzale, un’opzione importante per chi desidera proteggersi dall’influenza.

Questa vaccinazione è gratuita per alcune categorie particolari, che includono:

• persone con più di 60 anni;

• adulti con patologie croniche;

• donne in gravidanza e nel periodo post-partum.

Per coloro che non appartengono a queste categorie a rischio, è possibile recarsi in farmacia per informazioni su come acquistare e ricevere il vaccino.

Per prenotare la vaccinazione, ci si può recare direttamente in farmacia oppure contattare il numero WhatsApp +39 334 623 3337.

Attualmente, non sono disponibili dettagli specifici riguardo alle date e agli orari delle vaccinazioni. È consigliabile contattare la farmacia per avere informazioni aggiornate.