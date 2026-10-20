Latina, vaccinazione antinfluenzale: ecco come partecipare

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La Farmacia Comunale di Latina, situata in viale John Fitzgerald Kennedy 42, offre la possibilità di ricevere la vaccinazione antinfluenzale, un’opzione importante per chi desidera proteggersi dall’influenza.

Questa vaccinazione è gratuita per alcune categorie particolari, che includono:

persone con più di 60 anni;
adulti con patologie croniche;
donne in gravidanza e nel periodo post-partum.

Per coloro che non appartengono a queste categorie a rischio, è possibile recarsi in farmacia per informazioni su come acquistare e ricevere il vaccino.

Per prenotare la vaccinazione, ci si può recare direttamente in farmacia oppure contattare il numero WhatsApp +39 334 623 3337.

Attualmente, non sono disponibili dettagli specifici riguardo alle date e agli orari delle vaccinazioni. È consigliabile contattare la farmacia per avere informazioni aggiornate.