Gaeta, allerta meteo arancione in vigore: attivato il COC

A Gaeta è stata emessa un’allerta meteo di livello arancione. Il sindaco Cristian Leccese ha deciso di attivare questa misura a seguito del bollettino n.26069 del 20 ottobre 2026, diffuso dalla Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112. L’allerta sarà in vigore dalla tarda serata di martedì 20 ottobre 2026 e durerà tra le 18 e le 24 ore successive.

Per affrontare questa situazione, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), situato presso la sede dell’Associazione di Protezione Civile La Fenice in via Cuostile snc. Il COC avrà il compito di monitorare costantemente le condizioni meteorologiche e garantirà il coordinamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il COC garantirà anche una comunicazione continua con le Autorità competenti. Per contattare il COC, sono disponibili i seguenti numeri: 0771.460509, 3495615854, 0771.469300 e 3459252936. È possibile inviare fax ai numeri 0771.460509 e 0771.450198. Per ulteriori contatti, gli indirizzi email sono pc.fenice@libero.it, poliziamunicipale@comune.gaeta.lt.it e comandante@comune.gaeta.lt.it.

Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti e a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali per garantire la propria sicurezza durante l’allerta.