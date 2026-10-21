Latina, allerta meteo in vigore: attivazione del COC

Il Comune di Latina ha deciso di attivare il Centro Operativo di Protezione Civile Comunale (COC) a seguito di un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questa misura, adottata dal sindaco, riguarda la tarda serata di oggi e anche la giornata di domani.

Le previsioni meteo annunciano precipitazioni che varieranno da sparse a diffuse, con la possibilità di rovesci e temporali. Si prevedono anche rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente, locali grandinate e raffiche di vento particolarmente forti.

Il COC sarà operativo per coordinare le attività di protezione civile e monitorare l’evoluzione della situazione sul territorio. Si raccomanda ai cittadini di seguire attentamente gli aggiornamenti e di rispettare le indicazioni fornite dalle autorità competenti.