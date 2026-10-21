Priverno, Premio Camilla: candidature entro 30 ottobre 2026

Il Comune di Priverno ha annunciato l’apertura della fase di candidatura per il Premio Camilla Città di Priverno – Edizione Ordinaria, con termine prorogato al 30 ottobre 2026.

Ogni anno, questo premio viene conferito a sei donne che si sono distinte in vari ambiti, tra cui:

– Arte e cultura

– Volontariato e sport

– Comunicazione e giornalismo

– Istruzione e formazione

– Imprese e professioni

– Politica e istituzioni

Possono partecipare solo donne di almeno 16 anni che si siano distinte per merito in una delle categorie indicate. Le candidature possono essere presentate dalle candidate o da altre persone.

Per partecipare, è fondamentale compilare il modulo di candidatura disponibile sul sito del Comune di Priverno. Maggiori informazioni, il regolamento e il modulo sono reperibili al seguente link: Premio Camilla Città di Priverno.

Si ricorda che le candidature devono essere inviate entro la scadenza stabilita, quindi è un’opportunità da non perdere per ottenere un riconoscimento e dare visibilità al talento femminile.