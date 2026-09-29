Cisterna di Latina, disinfestazione: intervento notturno il 2-3 ottobre

Il Comune di Cisterna di Latina ha comunicato che nella notte tra il 2 e il 3 ottobre si svolgerà un intervento di disinfestazione antizanzare. Le operazioni inizieranno alle 23 e si concluderanno alle 5 del mattino successivo.

Le zone interessate dall’intervento saranno Le Castella, Franceschetti, San Valentino, Borgo Flora e Prato Cesarino. In queste aree, verrà impiegato un atomizzatore per distribuire un prodotto sia larvicida che adulticida.

Per precauzione, i residenti nelle zone colpite sono invitati a chiudere porte e finestre, a non lasciare alimenti o vestiti all’esterno, a rimuovere i giochi per bambini e a prestare attenzione agli animali che vivono all’aperto.

I prodotti utilizzati sono autorizzati dal Ministero della Salute e sono considerati sicuri per l’ambiente e per la salute.

Per ulteriori dettagli, si raccomanda di consultare il post ufficiale del Comune.