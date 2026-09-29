Sabaudia, corso di primo soccorso cinofilo: partecipa il 18 ottobre

Il Comune di Sabaudia ha organizzato un corso di primo soccorso cinofilo che si svolgerà il 18 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00, presso la sede dell’U.T.A. (Ufficio per il Benessere e la Tutela degli Animali).

Questo corso, promosso dall’Assessorato alla Sanità e dall’Assessore Anna Maria Maracchioni, offre l’opportunità di acquisire delle tecniche essenziali per il soccorso dei cani in situazioni di emergenza. Tra i temi che verranno affrontati ci sono colpo di calore, avvelenamento, traumi, annegamento, torsione gastrica, disostruzione delle vie aeree, punture di insetti e rianimazione cardiopolmonare.

I posti sono limitati e avranno priorità i residenti di Sabaudia. Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, gli interessati possono contattare l’associazione Dogs4Life ASD APS al numero 347 363 5437.

Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia.