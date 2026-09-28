Latina, Farmacia Comunale: orari e turni di ottobre 2026

La Farmacia Comunale di Latina ha comunicato gli orari e i turni di apertura per il mese di ottobre 2026. Secondo quanto riportato dal Comune, la farmacia sarà a disposizione dei cittadini con un orario regolare e alcune aperture straordinarie.

Nel mese di ottobre, la Farmacia Comunale seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00, mentre il sabato aprirà dalle 8:30 alle 13:00.

Inoltre, sono previsti turni speciali nelle seguenti date: venerdì 23 con servizio sia diurno che notturno; lunedì 5 e lunedì 12 con apertura solo nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 20:00; sabato 10 con orario continuato, dalle 8:30 alle 20:00; domenica 11 con apertura diurna, dalle 8:30 alle 20:00; e infine, il sabato 17, giorno in cui la farmacia rimarrà chiusa per l’intera giornata.

Per restare sempre informati sui servizi offerti dalla Farmacia Comunale, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Latina.