Gaeta, Solennità dei Santi Cosma e Damiano: appuntamento il 26 settembre

Il 26 settembre, la comunità di Gaeta festeggia la Solennità dei Santi Cosma e Damiano con una serie di eventi religiosi. Come comunicato nel post ufficiale, le celebrazioni prenderanno il via alle 05:00 con la Diana mattutina, accompagnata dal suono delle campane.

Le sante messe si terranno a diversi orari: presso la Chiesa degli Scalzi alle 05:30, 07:00, 11:30 e 17:00; mentre presso la Chiesa San Cosma Vecchio ci sarà la messa delle 08:30. Alle 10:00 si svolgerà la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Parroco.

Il momento culminante della giornata sarà la processione dei Santi Medici, che avrà inizio alle 16:00 e percorrerà le principali vie della città. La processione sarà accompagnata dalla Banda Musicale “E. Montano”, diretta dal M° Giovanni Izzo. Al termine della processione, sarà celebrata una Santa Messa.

Questo evento è un’occasione di raccoglimento e festa per la comunità, che si riunisce in preghiera per i Santi Cosma e Damiano, medici e martiri, chiedendo protezione e benedizioni per la città e i suoi abitanti.