Latina, lavori alla Scuola dell’Infanzia di S. Marco

Il Comune di Latina informa che sono in corso importanti lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza presso la Scuola dell’Infanzia di S. Marco. Questo intervento è gestito dall’Assessorato Lavori Pubblici, Progetti Europei, Manutenzioni, Verde pubblico e ha l’obiettivo di offrire un ambiente più sicuro e accogliente per i bambini.

Tra i lavori già completati troviamo il consolidamento e isolamento termico del tetto, il rinforzo delle murature portanti e la sostituzione dei pavimenti in due aule, un corridoio, il locale tecnico e l’archivio. È stata anche ristrutturata e messa in sicurezza la facciata esterna dell’edificio.

Una notizia positiva è che i bambini e le famiglie hanno già potuto riutilizzare le aree che sono state completate. Attualmente, gli interventi proseguono nelle restanti zone, che includono due aule e il secondo corridoio. L’Amministrazione prevede che a breve l’intera scuola sarà completamente operativa.

Per chi desidera maggiori informazioni sui lavori in corso, è possibile contattare l’Assessorato Lavori Pubblici del Comune di Latina. Potete rimanere aggiornati seguendo i canali ufficiali del Comune.