Cisterna di Latina, Giornata Nazionale AIDO: eventi il 26 e 27 settembre

Per la Giornata Nazionale AIDO, i volontari del Gruppo Comunale di Cisterna di Latina saranno in piazza per interagire con i cittadini e far conoscere le attività dell’associazione. L’incontro avrà luogo in Piazza XIX Marzo, dove verrà allestito uno stand informativo oggi pomeriggio, sabato 26 settembre, e domani mattina, domenica 27 settembre. L’iniziativa punta a sensibilizzare le persone riguardo alla donazione degli organi.

Durante l’evento, saranno distribuite le tradizionali piante di Anthurium, che rappresentano la campagna promossa dall’associazione AIDO. Inoltre, il Comune di Cisterna ha deciso di illuminare di rosso la Fontana Biondi in Piazza XIX Marzo e il Comando della Polizia Locale di Corso della Repubblica, per evidenziare l’importanza della donazione.

Per maggiori dettagli sugli orari di apertura dello stand e informazioni su come partecipare, è consigliabile seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune. Non perdere l’occasione di unirti a questa iniziativa significativa per la comunità.