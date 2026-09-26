Cisterna di Latina, avvio del trasporto scolastico: cosa cambia il 28 settembre

Il servizio di trasporto scolastico a Cisterna di Latina inizierà ufficialmente il 28 settembre 2026. Le linee sono già state organizzate per le diverse scuole della zona, come annunciato dal Comune.

Le famiglie possono consultare il prospetto completo delle linee sul sito web del Comune, dove sono indicati anche le fermate e gli orari di partenza. È importante che i genitori verifichino quale sia la fermata più vicina alla loro abitazione e segnino l’orario di salita per i propri figli.

Nella prima settimana di attività, ci sarà una fase di monitoraggio. Si osserveranno i tempi di percorrenza, gli orari delle linee e le modalità di salita e discesa degli studenti. Potrebbero quindi rendersi necessari piccoli aggiustamenti per ottimizzare il servizio.

L’Amministrazione comunale invita le famiglie a collaborare e a mostrare pazienza durante questa fase iniziale. Le eventuali modifiche a linee, fermate o orari saranno comunicate in modo tempestivo attraverso i canali ufficiali.

L’obiettivo dell’Amministrazione è garantire un servizio sicuro e puntuale sin dall’inizio, apportando miglioramenti sulla base delle esperienze raccolte nei primi giorni di attività.