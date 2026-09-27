Gaeta, futuro dello Stadio Riciniello: progettazione di un nuovo impianto

Presso il Palazzo Comunale di Gaeta, si è tenuto un incontro tra il Sindaco Cristian Leccese e i dirigenti delle principali società calcistiche della città. Durante l’incontro, si è discusso del futuro dell’impianto sportivo Antonio Riciniello e della progettazione di un nuovo stadio nella zona di Arzano.

Il Sindaco Leccese ha esposto le linee guida dell’Amministrazione Comunale, evidenziando la necessità di dotare la città di una struttura moderna e funzionale. Il nuovo stadio è progettato per superare le limitazioni esistenti, garantendo standard elevati per le squadre di calcio di massimo livello e per le scuole calcio.

Leccese ha puntualizzato che la riqualificazione delle strutture sportive non segna un passo indietro per il calcio locale, ma rappresenta un’opportunità per un’evoluzione e un miglioramento. Ha assicurato che il Riciniello rimarrà a disposizione delle società fino al completamento del nuovo impianto, in modo da non creare disagi nelle attività sportive.

I rappresentanti delle società ASD Polisportiva Gaeta, PGS Don Bosco Gaeta e Vindex Gaeta hanno mostrato interesse per i progetti futuri e confermato la loro disponibilità a collaborare con l’Amministrazione. Inoltre, il Sindaco ha annunciato che verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria sul Riciniello per garantire la sicurezza della struttura e la sua idoneità per le competizioni ufficiali.

Una volta completato, il nuovo stadio sarà dedicato alla memoria di Antonio Riciniello. Per rimanere aggiornati e avere ulteriori dettagli, si invita a seguire i canali ufficiali del Comune.