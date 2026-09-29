Gaeta, Consiglio Comunale: convocazione il 2 ottobre 2026

Il Consiglio Comunale di Gaeta si riunirà in seduta pubblica straordinaria il 02 ottobre 2026 alle ore 14:30. L’incontro avrà luogo presso l’Aula Consiliare, all’interno dell’edificio comunale, situato in Piazza XIX Maggio.

Durante la riunione, verranno affrontati vari temi all’ordine del giorno. Tra le questioni da discutere, ci sarà l’approvazione dello schema di accordo tra la Città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta – Terra dell’arte, del mito e del mare. Si parlerà anche del procedimento di completamento dell’impianto sportivo polivalente in Via Venezia, che prevede la conclusione del procedimento di approvazione del progetto in variante urbanistica.

Se necessario, la seduta potrà continuare anche nei giorni successivi, a partire dalle 09:00 e oltre le ore 24:00, a meno che il Consiglio non decida diversamente.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Gaeta.