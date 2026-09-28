Cisterna di Latina, Tres Tabernae: apertura al pubblico con successo

La giornata dedicata all’apertura del sito Tres Tabernae ha registrato un ottimo riscontro durante le Giornate Europee del Patrimonio 2026. Secondo le informazioni fornite dal Comune, circa 200 persone hanno partecipato ai tre turni di visite guidate organizzati per l’occasione.

Le visite sono state guidate da una funzionaria della Soprintendenza dei beni archeologici, in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina e con il supporto attivo della Protezione civile. Questo evento ha richiamato un buon numero di cittadini, dimostrando un forte interesse verso il patrimonio culturale della nostra zona.

Per chi è interessato a rimanere informato sulle prossime aperture o eventi simili, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Cisterna di Latina oppure seguire i canali social dedicati, dove vengono condivise tutte le novità in merito.