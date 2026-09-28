Sabaudia, dislessia: adesione alla campagna il 8 ottobre

Il Comune di Sabaudia prenderà parte alla campagna internazionale Uniti per la Dislessia in occasione della Giornata Internazionale della Dislessia, che si terrà il 8 ottobre.
Questa iniziativa, promossa da DISFAM, ha come obiettivo quello di sensibilizzare tutti sulla dislessia, ponendo l’accento sull’importanza di una maggiore consapevolezza e inclusione per chi vive con questo disturbo.
Durante l’evento, la Torre Civica sarà illuminata di azzurro turchese, un colore scelto per attirare l’attenzione su questa tematica fondamentale.
L’impegno del Comune di Sabaudia per questa causa dimostra la volontà di sostenere la sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento e di promuovere l’inclusione sociale per le persone affette da dislessia.
Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il post ufficiale del Comune o a contattare gli uffici competenti.