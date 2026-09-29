Latina, riqualificazione del centro in via Don Morosini

Il Comune di Latina ha dato il via a un progetto per riqualificare il centro cittadino, che interessa le aree verdi di Via Don Morosini e Piazza Dante. I lavori, già in fase avanzata, mirano a rendere questi spazi aperti più accoglienti e fruibili per bambini e famiglie.

Tra le novità in arrivo ci sono due nuove aree ludiche, dotate di giochi moderni e di una pavimentazione in gomma colata anti-trauma. Inoltre, verranno installate nuove recinzioni per garantire la sicurezza dei più piccoli.

Per migliorare l’aspetto e l’utilizzo dell’area, è prevista la sostituzione delle panchine e l’installazione di nuovi cestini. Sono in programma anche interventi di manutenzione straordinaria delle siepi in Piazza Dante e una pulizia approfondita delle sedute in travertino.

Il progetto comprende anche il ripristino della pavimentazione e dei vialetti, insieme a un restyling completo della storica fontanella di Piazza Dante, che prevede pulizia e tinteggiatura.

I lavori sono gestiti dall’Assessorato Lavori Pubblici, Progetti Europei, Manutenzioni, Verde pubblico, sotto la supervisione di Massimiliano Carnevale, e sono cofinanziati grazie ai fondi europei del PR FESR Lazio 21-27. Presto, i cittadini, in particolare bambini e famiglie, potranno usufruire di questi spazi rinnovati.