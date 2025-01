Codice della Strada 2025, un anno di carcere e 10.000€ di multa per chi commette questo reato

Nel nuovo Codice della Strada sono previste sanzioni più severe per chi infrange le regole alla guida: in questo caso la multa arriva a 10mila euro.

A partire da metà dicembre scorso (14 dicembre) sono entrate in vigore le nuove modifiche apportare al Codice della Strada dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Da allora sono stati spesi fiumi di inchiostro sull’argomento.

In generale si è parlato del forte inasprimento delle sanzioni, sia in termini di multe che di sospensione della patente. Ma anche di alcune incongruenze dovute alla modalità in cui la normativa è stata redatta.

Chi non ha mai sentito pronunciare la battuta “se prendo un OKI risulto positivo al test antidroga e mi tolgono la patente“?. Ebbene, tra le varie novità del Codice della Strada non ci sono solo quelle relative alla guida in stato di ebbrezza di sotto effetti di stupefacenti.

Se abbandoni un animale rischi detenzione e 10mila euro di multa: pensaci bene

Ma anche sanzioni per chi commette reati di altro genere. In particolare nel nuovo Codice della Strada è stato rivisto il tema dell’abbandono degli animali, che è considerato anche un reato del Codice del Penale (art. 727). Oltre a commettere un illecito penale, dunque, anche il Codice della Strada prevede aspre sanzioni per chi abbandona i propri animali domestici.

Stando a quanto stabilito nel nuovo codice, le sanzioni sono state aumentate di un terzo rispetto a prima. In particolare si parla di detenzione fino a 1 anno e pene pecuniarie da un minimo di 1.000 a un massimo di 10mila euro.

Ma non solo, poiché se l’abbandono avviene utilizzando un veicolo, è prevista anche la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Inoltre se l’abbandono diventa causa di un incidente stradale con lesioni o decessi, si applicano anche le pene previste per omicidio stradale o lesioni personali gravi. Con reclusione rispettivamente da 2 a 7 anni e da 3 mesi a 3 anni.

E sebbene per alcuni possa sembrare assurdo che ci sia la necessità di regolamentare l’abbandono degli animali nel nuovo Codice della Strada, la verità è che si tratta di una realtà ancora molto diffusa. Basti pensare che le stime parlano di una media di 130mila animali abbandonati per le strade ogni anno. Suddivisi tra circa 50mila cani e 80mila gatti.