Con una manciata di riso ho risolto il problema più odioso delle notti invernali: la soluzione a costo zero da provare

Anche se amiamo l’inverno, bisogna ammettere che fare i conti col freddo, la notte, è un vero incubo: con una manciata di riso ho risolto il problema.

La stagione invernare è croce e delizia, su questo saremo tutti d’accordo. Amiamo la magica atmosfera di questo periodo, la neve, il Natale, il tempo libero trascorso in famiglia, ma, al contempo, dobbiamo fare i conti con il freddo, la pioggia e tutti gli inconvenienti tipici di questi mesi. Se anche tu ti ritrovi sempre a combattere col gelo durante la notte lascia perdere i riscaldamenti: con una manciata di riso puoi risolvere il problema.

I riscaldamenti sono sicuramente una scelta saggia e spesso indispensabile per affrontare i mesi invernali, ma, al contempo, possono avere “controindicazioni” non da poco, se usati nel modo sbagliato. Tenerli accesi giorno e notte incide non poco sulla bolletta, oltre che sulla salute. Ecco perché bisognerebbe sempre trovare alternative economiche ma ugualmente efficaci.

Addio al freddo nelle notti invernali: la soluzione è del semplice riso

Soprattutto di notte, ammettiamolo, la voglia di stare al caldo si fa sentire più che in ogni altro momento. Per questo, spesso, finiamo per lasciare i riscaldamenti accessi anche mentre dormiamo, con il rischio di ritrovarci una bolletta stratosferica da pagare alla fine del mese e qualche malanno. E se ci fosse un’alternativa a costo zero per risolvere il problema?

Pochi sanno, infatti, che con del comune riso da cucina è possibile realizzare dei cuscini termici che ci aiuteranno a combattere il freddo una volta che ci saremo messi a letto, dando così il tempo al nostro corpo di raggiungere la temperatura ideale sotto le coperte.

Il procedimento è semplicissimo: basta prendere una vecchia federa di cotone, della grandezza che preferiamo o anche cucire insieme due quadrati di stoffa lasciando solo un’apertura in cui inserire il riso. A questo punto andremo a riempire e, se vogliamo, potremo aggiungere anche delle erbe aromatiche benefiche, come foglie di menta, lavanda o di eucalipto o poche gocce dei loro oli essenziali.

Andremo quindi a sigillare il nostro cuscino termico e lo scalderemo qualche minuto come preferiamo: al forno, nel microonde e così via. Non appena sufficientemente caldo basterà portarlo con noi sotto le coperte e posizionarlo laddove sentiamo più freddo: dietro la schiena, il collo, sotto i piedi. Man mano che il cuscino si raffredderà il nostro corpo avrà ormai preso il calore delle coperte e non avremo bisogno dei riscaldamenti. Ovviamente, potremo riutilizzare il cuscino tutte le volte che vogliamo.