Concorso pubblico per 415 posti, tempo fino al 20 gennaio: requisiti e domanda

Il 2025 si apre con un nuovo concorso pubblico per 415 posti disponibili: tutti i requisiti e le modalità di candidatura per partecipare.

Nuovo anno, nuovi concorsi pubblici in arrivo. Nel mondo della Pubblica Amministrazione, i concorsi rappresentano la modalità di inserimento nel settore più efficace e rapida. Tramite i concorsi pubblici, difatti, le amministrazioni statali e gli enti possono reclutare e assumere nuove figure professionali.

Per partecipare ai concorsi pubblici, tuttavia, è necessario dimostrare il possedimento dei requisiti richiesti dal ruolo, quali titoli di studio o esperienze pregresse. Disponibili in tutta Italia, i concorsi pubblici permettono di accedere ad una serie di prove scritte e orali obbligatorie. Ogni anno, la Pubblica Amministrazione mette a disposizione molteplici bandi per partecipare ai concorsi pubblici organizzati in tutta Italia. L’inizio del 2025 ha sancito l’emissione di un nuovo concorso pubblico da non perdere, aperto a centinaia di candidati.

Concorso pubblico per 415 posti: i requisiti per accedere

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 415 assistenti amministrativi tributari. Si tratta di una possibilità di lavoro disponibile su tutto il territorio italiano, con 10 posti riservati anche presso la Provincia Autonoma di Bolzano. Secondo quanto comunicato, il diploma di scuola secondaria di secondo grado rappresenta il requisito principale da presentare per accedere alla fase di partecipazione del concorso pubblico.

Il concorso si svolgerà con una singola prova selettiva, la quale verterà su diverse materie tra cui il diritto costituzionale, amministrativo, tributario e dell’Unione Europea. Ai candidati è richiesta, inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese e ottime capacità di utilizzo delle principali applicazioni informatiche.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di possedere le soft skills principali quali il problem solving, le abilità comunicative, affidabilità, serietà e senso di responsabilità. Per l’ammissione al bando di concorso, i candidati dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana, della maggiore età e dei diritti civili e politici.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate attraverso il Portale unico di reclutamento entro e non oltre le ore 17:00 del 20 gennaio 2025. Il personale sarà inquadrato all’interno dell’area assistenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La parte più consistente di neoassunti, sarà riservata alla regione Lombardia, alla quale saranno destinati circa 80 impiegati. Seguiranno il Veneto con 40 impiegati, la Liguria con 35, il Piemonte, l’Emilia Romagna, il Lazio e la Campania con 30.