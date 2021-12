Covid, D’Amato: “A Capodanno Lazio potrebbe essere zona gialla”

“A Natale il Lazio non rischia il giallo, ma probabilmente verso il Capodanno potremmo anche andare in zona gialla”. “Bisogna mantenere sempre alta l’attenzione- ha aggiunto- Abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo far calare le misure di precauzione”.

“L’annullamento dei concertoni è una misura proporzionale all’andamento della curva. Omicron ci sta dicendo che può avere delle impennate repentine anche in pochi giorni. Noi stiamo monitorando, è ovvio che se muta lo scenario devono mutare anche le misure di contenimento”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ai microfoni del Giornale Radio Rai.