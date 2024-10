Data puntata finale Endless Love su Canale 5: manca poco, ma c’è già la soap sostituta

L’amata soap di Canale 5, Endless Love, sta per giungere al termine: la data della puntata finale e cos’è che la sostituirà

In onda su Canale 5 dall’11 marzo di quest’anno, Endless Love, Kara Sevda in lingua turca, ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori italiane grazie alla tormentata storia d’amore tra Kemal e Nihan.

Alla prima stagione, che si è conclusa il 30 agosto, sta seguendo la seconda e ultima e anch’essa è pronta ad avviarsi alla puntata finale, la quale svelerà i destini dei personaggi.

Nell’ultima messa in onda di ieri, sabato 26 ottobre, abbiamo visto il finto rapimento di Deniz, architettato dal vero padre Kemal, che ha fatto infuriare Emir. L’antagonista della serie capisce dove Fehime e Huseyin, nonni della bambina, si nascondo e manda Halkan. Zeynep, sorella di Kemal, avverte quest’ultimo della situazione e riescono a mettere in salvo Deniz.

Anticipazioni 28 ottobre-2 novembre

Le puntate della prossima settimana partiranno con Banu intenta a origliare il dialogo tra Tarik e Zeynep e passa le informazioni ad Emir. Quest’ultimo scopre quindi che è stata proprio Zeynep ad avvisare Kemal riguardo le sue intenzioni su Deniz. Asu, che vuole aiutare Kemal, va a casa Soydere ma Fehime, sospettosa di lei, la caccia e le rivolge delle accuse. Asu riesce a convincere Tarik che è tutta colpa di Banu.

Kemal si nasconde con Deniz e diventa ricercato dalla polizia e da Emir. Ora il suo unico intento è capire chi ha fatto la spia. Tarik trova una microspia nella borsa della madre e la verità lo farà molto soffrire.

Nihan raggiunge Kemal per portare la bimba in un luogo sicuro. Scoprono che Deniz è piena di bollicine rosse e sono costretti a portarla in ospedale. Il medico che la visita si insospettisce perché i genitori dicono di aver dimenticato i suoi documenti a casa e quindi avverte la polizia. Emir denuncia Kemal per rapimento e viene arrestato insieme ai suoi genitori. Questi ultimi vengono rilasciati, mentre il figlio viene trattenuto.

Zeynep scopre di essere incinta e non sa che decisione prendere. Nel frattempo Emir le va a dire addio per sempre, ma in realtà nasconde un piano per usarla come capro espiatorio. Kemal, insieme a Nihan, indaga sulla morte di Ozan.

Endless Love su Canale 5: ultima puntata e nuova soap

Endless Love dovrebbe finire all’inizio del 2025 ed al suo posto ci sarà una nuova soap turca dal titolo Aldatmak, la cui trama è incentrata sulla giudice Güzide Yenersoy. Una persona ricca di valori e senso di giustizia, interpretata da Vahide Percin che i telespettatori conoscono come Hünkar Saraçoğlu Yaman di Terra Amara.

La protagonista, sposata da oltre 30 anni con Tarik, ha due figli: Oylum e Ozan. Quella che crede essere una famiglia perfetta, si dimostrerà invece intrisa di bugie e tradimenti. Per giunta, per salvare uno dei suoi figli dovrà andare contro i suoi valori. Per ora in Turchia sono andate in onda due stagioni, non si sa se ci sarà anche una terza.