Depressione, camminare aiuta a combatterla: il minimo di passi da fare al giorno secondo i medici

Grazie a un attento studio, un gruppo di ricercatori è riuscito a individuare il numero di passi da compiere per combattere la depressione.

Si sente spesso parlare di depressione, però, non tutti sono a conoscenza del suo impatto reale sulla vita quotidiana. Si tratta di un disturbo dell’umore che si manifesta con sintomi diversi. Due persone affette dalla stessa condizione possono sperimentare sentimenti completamente contrapposti. Al giorno d’oggi, ci sono tanti rimedi per provare a combatterla. Il primo passo è quello di rivolgersi a figure esperte, in grado di affrontare il problema con strumenti appropriati.

Ad ogni modo, ci sono tante piccole attività che possono contribuire attivamente al percorso di guarigione. La camminata è uno di questi. Un gruppo di scienziati ha condotto una ricerca per capire quanti passi bisognerebbe fare al giorno per combattere efficacemente la depressione.

Depressione: ecco cosa puoi fare camminando

Avere a che fare con la depressione può essere alienante. Non basta non pensarci o fare cose divertenti per mandarla via. Questa condizione, sempre più diffusa tra gli adolescenti e i giovani adulti, è in grado di interferire con la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Sconfiggerla senza l’aiuto di un esperto è difficilissimo, ma ci sono delle piccole azioni che si possono compiere per alleviare i sintomi e favorire un buon tono dell’umore.

Uscire di casa per dedicarsi a una lunga passeggiata, per esempio, può portare tanti benefici. Un gruppo di scienziati spagnoli, impiegati presso l’Universidad de Castilla-La Mancha in Cuenca, hanno deciso di approfondire la questione. Per arrivare a una conclusione certa, hanno preso in considerazione ben 33 ricerche scientifiche. I soggetti analizzati sono stati 96.173.

Il loro obiettivo era quello di stabilire il numero minimo di passi da compiere per avere effetti reali sulla depressione. È emerso che un valore di 7.500 riduce i sintomi del 42%. A partire da questa soglia, ogni 1000 passi, c’è un aumento della percentuale pari al 9%. Questo esercizio è adatto a tutti. Non prevede uno sforzo eccessivo e anche gli anziani in buone condizioni di salute possono praticarlo tranquillamente.

Muovere il corpo aiuta a ridurre il tasso di infiammazione, a sfogare lo stress e ad aumentare l’autostima. Una volta fuori di casa, si avrà modo di interagire con gli altri, di osservare le bellezze circostanti e di distrarre la mente. Per questo motivo, è consigliabile passeggiare fuori e non su un tapis roulant domestico. Con il passare dei giorni, si trasformerà in un’abitudine sana e appagante.