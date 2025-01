Dopo le feste la casa era un disastro: ho risolto così e in pochissimo tempo!

Scopriamo come pulire casa velocemente e senza fatica. Rimarrai senza parole dal risultato! I consigli che cercavi da sempre.

Durante il periodo delle feste abbiamo ospitato amici e parenti per giorni, ci siamo divertiti ma ovviamente la nostra casa ne ha risentito. Ecco quindi che adesso vogliamo pulirla per bene e a fondo. Ma questo costa tanta fatica e tempo da dover sottrarre alla nostra famiglia. O meglio è quello che accadeva fino ad oggi.

Si perché ti vogliamo consigliare dei segreti che ti aiuteranno a pulire casa velocemente ed in modo perfetto. Ti abbiamo incuriosito vero? Andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare.

Casa pulita in un baleno? Assolutamente si!

Sia che la casa sia grande o piccola passare il tempo a pulirla non è certo divertente, anzi. Soprattutto dopo le feste. Noi oggi ti vogliamo proporre anche dei consigli che puoi applicare ogni giorno per ridurre il tempo che impieghi a fare i lavori domestici. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, scopriamo come fare.

La parola d’ordine è organizzare! Per pulire casa in modo veloce e senza fatica dobbiamo avere una sorta di tabella di marcia che ci permetterà di fare veramente la differenza! Quindi iniziamo come prima da sistemare le camere. Togliamo tutto quello che non è necessario e che non si trova al suo posto.

Addio ai vestiti abbandonati sulle sedie, alle riviste fuori posto, alle coperte sui divani e a tutto quello che non rientra nella normale disposizione. Ovviamente diciamo addio, in questo caso, anche agli addobbi di Natale. Partiamo da una stanza e poi continuiamo con le altre. Questa operazione ci permette di sistemare tutto e di procedere poi in modo veloce.

Possiamo anche sistemare oggi e pulire domani, ma facciamo attenzione a non accumulare altre cose. Il secondo punto è quello di togliere la polvere dai mobili. Utilizziamo un panno antistatico, ovviamente anche sulle mensole! Iniziamo, come prima, da una stanza, ultimiamola e poi passiamo alla successiva.

Se necessario spostiamo anche delle piante e delle lampade per essere sicure di aver pulito ovunque. Possiamo anche passare un prodotto per trattare il legno, in questo modo avremmo anche curato i nostri mobili. Adesso è il momento dell’aspirapolvere. Alziamo sedie, spostiamo tavoli e tappeti. Se non abbiamo questo super comodo elettrodomestico dobbiamo procedere con la scopa, ovviamente!

Ultimo consiglio ma non meno utile, laviamo a terra. E’ consigliato utilizzare un prodotto che igenizzi anche, ricordiamoci però che deve essere sempre qualcosa di non troppo aggressivo, specialmente se abbiamo un pavimento in materiale delicato come il parquet o il marmo. Ecco che tutta la nostra casa è perfettamente pulita e senza fatica.

Se seguirai questi consigli sempre non avrai problemi ad averla perfetta anche durante la settimana quando sei impegnata tra lavoro, scuola ed il tempo da dedicare alla tua famiglia!