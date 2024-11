È il coleottero delle dispense, se ne vedi uno è già in corso l’infestazione: come eliminarli definitivamente

Hai mai sentito parlare del ‘coleottero delle dispense’? Se ne vedi uno in giro devi buttare via tutto: ecco come liberartene.

Ghiotti di farinacei e zuccheri non sono solo gli esseri umani, ma anche gli insetti. Questi appartenenti alla famiglia dei coleotteri si intrufolano all’interno della nostra dispensa e spazzolano via tutto ciò che fa loro ‘gola’. Bando all’ironia, di quali parliamo nello specifico?

L’Anobio del pane e il Tarlo del Tabacco, sono due scarabei dalla forma piccolissima, assai diffusi fra Italia, Spagna e Paesi Bassi. Le femmine di insetto possono deporre anche più di 100 uova al giorno e, in un ambiente in cui la temperatura interna rimane costante, le uova di larva si schiudono e possono finire per nutrirsi di tutto il buon cibo che conserviamo in dispensa, pane, chips, crackers, biscotti, per finire con bustine di tè e varie spezie essiccate. Dal momento che sono capaci di introdursi facilmente all’interno di carta e cartone, e mangiucchiare tutto ciò che si ritrovano intorno, come debellare questa proliferazione?

Insetti in dispensa, come allontanarli definitivamente

Sicuramente prendere alcune precauzioni utili a tenere lontani i coleotteri delle dispense può essere utile. Bisogna ad ogni modo tenere presente che questi insetti possono vivere anche fino a 7 mesi; ciò significa che potremmo averli portati noi all’interno della dispensa, una volta acquistati determinati prodotti come farinacei e simili.

Ecco perché si consiglia di passare al vaglio tutti quegli alimenti ricchi di amido che abbiamo riposto nel mobiletto in cucina. Controllare tutte le confezioni è il primo passaggio che ci consente di eliminare i possibili prodotti infestati. Dopodiché, una volta che ci siamo assicurati non vi sia alcun insetto, sarebbe preferibile trasferire il contenuto della busta all’interno di appositi barattoli di vetro per preservare al meglio la loro conservazione.

Non da meno, è poi fondamentale tenere sempre pulita la dispensa. Ogni settimana, o ogni quindici giorni, sarebbe preferibile effettuare una pulizia adeguata, soprattutto se sulla superfice vi sono briciole o macchie. Un trucchetto che potrebbe aiutarci a debellare la presenza di insetti in dispensa potrebbe essere quello di utilizzare del pane raffermo a mo’ di trappola riposto in un contenitore. Il pane farà da esca, e i coleotteri (che si muovono principalmente nelle ore notturne) si avvicineranno. Sarà a quel punto che potremo catturarli, chiudendo il contenitore, e rimuoverli definitivamente.