È il film Netflix con più successo negli ultimi tempi: impossibile tu non l’abbia ancora visto

È questo il film che su Netflix ha ottenuto il maggior successo nell’ultimo periodo: ancora non l’hai visto? Allora non fartelo scappare!

Come abbiamo spesso ricordato nei nostri precedenti articoli, Netflix è una delle piattaforme di streaming più utilizzate anche in Italia. Tutto merito della sua vasta offerta di contenuti, che vanno incontro ai gusti e alle esigenze di qualsiasi tipo di spettatore.

In particolare, fra i film più visti degli ultimi tempi c’è anche un titolo che è andato incontro ad un successo sbalorditivo.

Un thriller coinvolgente uscito sulla piattaforma da pochissimi mesi e che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Se ancora non l’hai visto ti consigliamo di farlo perché merita!

Se non l’hai ancora visto non puoi assolutamente perderti questo coinvolgente film su Netflix

Disponibile dalla fine del 2024 su Netflix, l’ormai celebre thriller Carry-On, diretto da Jaume Collet-Serra e scritto da T.J. Fixman, con protagonista Taron Egerton, Sofia Carson e Jason Bateman, nel giro di poche settimane è andato incontro ad un enorme successo sia di pubblico che di critica. Il film racconta la storia di Ethan (Taron Egerton), un giovane addetto ai bagagli dell’aeroporto di Los Angeles che viene ricattato da un uomo misterioso (Jason Bateman) per far imbarcare una pericolosa valigia-bomba su un volo natalizio.

È la Vigilia di Natale quando Ethan e la sua ragazza Nora (Sofia Carson) scoprono di aspettare un figlio, Ethan però si sente inquieto. Da tempo è insoddisfatto del suo lavoro e sogna di diventare un poliziotto. La coppia si sta recando all’aeroporto quando un misterioso uomo arriva con una strana valigia.

Il viaggiatore riesce a far avere a Ethan un auricolare e gli ordina di far passare la sua valigia senza allertare le autorità, dal momento che al suo interno si trova una bomba chimica che potrebbe uccidere tantissime persone, esplodendo a distanza non appena l’aereo diretto a Washington decollerà. Ethan inizialmente rifiuta di collaborare, ma l’uomo lo tiene sotto scacco poiché, se non farà ciò che gli dice, ucciderà la sua amata Nora.

Un film decisamente emozionante e coinvolgente, capace di tenere tutti gli spettatori con il fiato sospeso e gli occhi puntati sul piccolo schermo. Ma Carry-On non piace al pubblico solo perché si tratta di un appassionante action-thriller, ma anche per la storia personale legata ai protagonisti. Una pellicola che vale assolutamente la pena vedere o rivedere! Se hai Netflix non perderti neanche questo film che sta battendo tutti i record.