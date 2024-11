È questo il Gratta e Vinci più vincente di novembre: tipologia, costo e montepremi

Anche a novembre 2024, finora, ci sono state tante vincite importanti al Gratta e Vinci. Ecco quale tagliando ha dato il premio più alto.

Mancano ancora un po’ di giorni per la conclusione del 2024, un anno in ci sono registrate diverse vincite importanti al Gratta e Vinci. I giochi più vincenti sono stati Ultra Numerissimi, Il Miliardario Maxi, il Nuovo Mega Miliardario e il Milardario Mega. Tagliandi che rivelano una probabilità di vincita intorno al 30%, con la percentuale prevista per le vincite alte che si abbassa tantissimo. Ciononostante, quest’anno alcuni giocatori sono stati davvero fortunati, portandosi a casa cifre importanti.

A fine ottobre, per esempio, a Palermo un fortunato ha incassato 2 milioni comprando un Gratta e Vinci da 20 euro: il Miliardario Maxi. A luglio, sempre con il Miliardario Maxi, sono arrivati addirittura 5 milioni di euro, in provincia di Treviso. E una vincita da 2 milioni di euro si è registrata anche a Latina proprio qualche giorno fa. Ma che cos’è successo a novembre? Quali sono state le vincite più alte del mese?

A registrare e comunicare le elargizioni di premi è Lottomatica, che sul suo sito aggiorna periodicamente la lista di vincite mensili in una speciale classifica. Spulciando i risultati, si scopre che la vittoria più importante del mese, fino al giorno 20 del mese, non è arrivata con il Gratta e Vinci ma con una giocata al Lotto: un fortunato ha vinto 260.000 euro. La seconda vincita più alta è a una slot online: 200.000 di premio con l’Extreme Cash Spectacular Mobile. Al terzo posto c’è una vittoria al MillionDay, la lotteria giornaliera (con due estrazioni al giorno) gestita sempre da Lottomatica. In questo caso il premio è stato di 100.000 euro.

Super vincita al Gratta e Vinci a novembre 2024: il tagliando fortunato

Al 20 novembre, 100.000 euro è anche la cifra vinta più alta ottenuta con un Gratta e Vinci. Il concorso vincente è il Nuovo Miliardario Mobile, un tagliando che costa 5 euro e offre la possibilità di vincere fino a 500.000 euro! Gli altri premi vanno da 4 a 100.000 euro e la probabilità di successo è di una giocata vincente ogni 3,87.

La probabilità di vincita del premio massimo rivela che la giocata vincente può avvenire ogni 5.280.000 giocate. Per il premio da 100.000 euro, quello vinto a novembre con questo Gratta e Vinci, la probabilità è invece di una vincita su 2.640.000,00 giocate.

Comunque, nelle scorse ore, con la vittoria arrivata a Latina, sempre con un Miliardario Mega, la classifica di novembre è cambiata. Ora la vincita più alta del mese è di un Gratta e Vinci: quello che ha permesso a un giocatore di incassare 2 milioni di euro!

Le probabilità di vincere premi significativi sono quindi molto basse. La maggior parte dei biglietti venduti, in effetti, non dà seguito a nessun tipo di incasso. Anche per questo è importante giocare con moderazione. Il Gratta e Vinci è un gioco d’azzardo e può creare dipendenza.