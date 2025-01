Ecco il motivo sorprendente per cui il Codice della Strada può multarti durante una nevicata

Scopri quando possono farti una multa se ha nevicato. Una piccola sanzione può incidere molto sul tuo portafoglio. Ecco di quale si tratta.

Non si tratta solo di una multa, ma di un rischio concreto per la sicurezza di tutti. Scopri come proteggerti dalle sanzioni e garantire un viaggio sicuro, anche in inverno. Hai mai pensato a cosa succede quando la neve accumulata sul tetto della tua auto si stacca durante la marcia? Magari ti sembra un problema di poco conto, ma le conseguenze possono essere serie. Non si tratta solo di un fastidio per gli altri conducenti o pedoni: è una questione di sicurezza stradale e, in alcuni casi, può portare anche a responsabilità legali gravi.

Gli articoli del Codice della Strada parlano chiaro: il conducente è tenuto a garantire che il proprio veicolo sia sempre in condizioni ottimali, e questo include anche la rimozione di neve e ghiaccio. Vediamo insieme cosa prevede la legge e come comportarsi.

Perché il Codice della Strada questo problema con la neve ?

Il motivo principale è la sicurezza stradale. Quando guidi con neve o ghiaccio accumulati sul tetto del tuo veicolo, esponi te stesso e gli altri utenti della strada a pericoli evitabili. Durante la marcia, soprattutto ad alte velocità, la neve può cadere e colpire i veicoli che seguono, ostruire la visuale di altri conducenti, o, peggio ancora, provocare incidenti.

Lo stesso vale per il ghiaccio, che può staccarsi in blocchi e diventare un vero e proprio proiettile. Per questo, le norme sul trasporto di carichi e sulla condotta del conducente includono anche questi casi.

Diversi articoli del Codice della Strada si applicano a questa violazione. Ecco i principali:

Articolo 141 (Comportamento del conducente): impone di mantenere sempre il controllo del veicolo e di evitare manovre o situazioni pericolose. La neve che rischia di cadere dal tetto può rientrare in questa casistica.

impone di mantenere sempre il controllo del veicolo e di evitare manovre o situazioni pericolose. La neve che rischia di cadere dal tetto può rientrare in questa casistica. Articolo 192 (Obblighi verso gli agenti): permette alle forze dell’ordine di fermarti e ordinarti di rimuovere la neve o il ghiaccio. Se non rispetti l’ordine, rischi una multa e ulteriori conseguenze.

permette alle forze dell’ordine di fermarti e ordinarti di rimuovere la neve o il ghiaccio. Se non rispetti l’ordine, rischi una multa e ulteriori conseguenze. Articolo 164 (Carico del veicolo): stabilisce che i carichi devono essere sistemati in modo da non costituire pericolo. Anche la neve o il ghiaccio sono considerati un carico mal sistemato.

Le sanzioni possono variare: da una multa minima di 41 euro fino a oltre 344 euro, in base alla gravità della situazione. La soluzione è semplice: dedica qualche minuto alla pulizia del veicolo prima di metterti in marcia. Ecco cosa fare:

Rimuovi neve e ghiaccio dal tetto: usa una spazzola o un raschietto.

usa una spazzola o un raschietto. Controlla vetri, specchietti e luci: devono essere completamente liberi da neve e ghiaccio.

devono essere completamente liberi da neve e ghiaccio. Verifica i fari e le targhe: devono essere ben visibili.

Porta sempre con te gli strumenti necessari, soprattutto durante l’inverno. Una spazzola telescopica può essere utile per raggiungere il tetto di veicoli più alti, come SUV o furgoni.

Se dalla neve o dal ghiaccio caduti dal tuo veicolo derivano incidenti gravi, potresti essere accusato di reati come lesioni personali stradali colpose o, nei casi peggiori, omicidio stradale colposo. In queste situazioni, oltre alle sanzioni amministrative, rischi pene che includono la reclusione. La linea tra un semplice illecito amministrativo e un reato penale dipende dalle conseguenze del tuo comportamento.