Elisa di Rivombrosa, Alessandro Preziosi fa sognare i fan: “Bella storia, sul ritorno…”

La serie Elisa di Rivombrosa torna su questi schermi? L’amatissimo attore, Alessandro Preziosi fa sognare i fan: cosa ha detto.

Nel 2003 ha visto il debutto su Canale 5 ed è andata in onda fino al 2005, Elisa di Rivombrosa, potremmo dire che rientra a tutti gli effetti in quelle serie dal genere drama, che porta sullo sfondo la tematica amorosa.

Al centro della trama, i due protagonisti della storia d’amore tormentata, il conte Fabrizio Ristori e la serva Elisa Scalzi. La narrazione delle vicende potrebbe essere vista come una sorta di ‘adattamento’ del romanzo settecentesco di Samuel Richardson, Pamela, o la virtù premiata.

Negli anni in cui la serie è andata in onda, questa ha fatto decisamente boom di ascolti. E quando è giunta al termine ha lasciato sicuramente un vuoto, dal momento che era riuscita a conquistare i telespettatori portando sulla scena volti protagonisti come Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini.

Proprio a seguito del successo pervenuto con la soap ambientata nel XVIII secolo, i due hanno ottenuto grande risonanza dopo. A proposito di Alessandro Preziosi, di recente l’attore è stato intervistato da Superguida Tv. In questa sede si è espresso sul possibile ritorno su questi schermi di una nuova stagione di Elisa di Rivombrosa facendo scalpitare i fan.

Alessandro Preziosi sul ritorno di Elisa di Rivombrosa

Alessandro Preziosi ha di recente preso parte al Festival del Cinema di Roma in cui ha avuto luogo la presentazione del nuovo film nel quale recita come attore protagonista, La città macchina. Ambientato a Verona, il film vuole aprire le porte alla città del futuro volgendo il proprio sguardo alla modernità e alla contemporaneità, relegando ai margini l’obsolescenza del mondo classico.

L’attore è stato raggiunto dai microfoni di Superguida Tv. Durante l’intervista si è espresso sul nuovo progetto futuristico al quale ha preso parte, e che sicuramente porta una sferzata di novità in un contesto cinematografico che chiede di essere all’avanguardia.

All’attore è stato chiesto di esprimersi su un possibile ritorno su questi schermi della serie Elisa di Rivombrosa. In particolare, è stato domandato cosa pensa della volontà dei vertici di Viale Mazzini di proporre Elisa di Rivombrosa con un cast tutto nuovo.

Alessandro Preziosi si mostra sorpreso, e risponde: “Io faccio l’attore e non il produttore. Sicuramente è stata bella e importante come esperienza” – riferendosi a quando ha vestito lui i panni del Conte Ristori. “Dipende sempre da quello che si deve dire e da come sono scritte le storie. Se è una bella storia ben venga” – ha detto l’attore, che ha poi aggiunto: “Credo che quella di Elisa di Rivombrosa sia una storia talmente bella che ancora male non farebbe“. Insomma, anche Alessandro Preziosi si dice pro a una nuova versione della serie che gli ha dato ampio successo.