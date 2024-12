Eurospin Speciale Capodanno: con circa 7€ prendi cotechino e prosecco di altissima qualità

Per chi non ha ancora provveduto alla spesa per il cenone di Capodanno, ecco l’offerta speciale della Eurospin.

Cotechino e Prosecco, due elementi classici dei festeggiamenti per l’ultimo giorno dell’anno… In poche case italiane, durante il cenone di Capodanno, manca il cotechino, da consumare per buon augurio insieme alle lenticchie. Ed è poi sempre più diffuso l’uso di Prosocco, in abbinamento al più classico spumante dolce, per poter accompagnare la cena e poi brindare.

Il cotechino con le lenticchie, nella tradizione di molte Regioni italiane, è il piatto che meglio simboleggia l’abbondanza e l’augurio di futuro benessere. L’insaccato, così grasso e saporito, è un cibo che per peso e gusto fa subito pensare alla prosperità e al godimento. Le lenticchie, invece, per la loro forma che ricorda vagamente delle piccole monete, fa pensare alle monete. Ed ecco perché si crede che mangiare cotechino e lenticchie a Capodanno porti fortuna in senso economico per l’anno nuovo.

Ma per poter celebrare come si deve quest’antico rito apotropaico c’è bisogno di investire, acquistando un buon insaccato. E non sempre i prezzi sono abbordabili. Eurospin ha però deciso di premiare i propri clienti con una super offerta dedicata al cenone di Capodanno: in questi giorni venderà cotechino e Prosecco a un prezzo bassissimo.

L’offerta di Eurospin per Capodanno, con 7 euro compri cotechino e Prosecco

La catena di supermercati Eurospin ha lanciato quest’offerta speciale per il Capodanno permettendo, con circa 7 euro, di acquistare un cotechino e una bottiglia di Prosecco di altissima qualità. Questa promozione fa parte della selezione “Speciale Capodanno”, pensata per aiutare i consumatori a organizzare un cenone indimenticabile senza spendere troppo.

Il cotechino IGP precotto di Modena da mezzo chilo è venduto a 2,99 euro. Il Prosecco, un Superiore valdobbianese DOGC extra dry, costa invece 4,29. E sono in offerta anche le lenticchie: 500 grammi di legumi giganti di qualità costano 0,89 euro. E poi non manca l’offerta per le clementine con foglia: costano 0,99 euro al chilo.

La super offerta di Capodanno è valida in tutti i punti vendita di Eurospin dal 27 al 31 dicembre 2024. E oltre al cotechino, alle lenticchie, alle clementine e al Prosecco ci sono tantissimi altri prodotti scontati.

Lo Speciale Capodanno offre in promozione anche frutti di mare congelati, pizzette margherite, focacce baresi, salamini tirolesi, asiago fesco, carciofini, bitter analcolico, vino e spumante!