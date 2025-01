Facebook, la novità che fa discutere: di che si tratta e cosa aspettarsi

Facebook sceglie periodicamente di introdurre novità nel servizio che fornisce agli utenti e lo ha fatto anche questa volta. In realtà, è durata davvero poco.

Pensare che un prodotto tecnologico resti uguale a se stesso per anni è pura utopia, chi sceglie di utilizzarlo deve mettere in conto una serie di cambiamenti, anche se non è detto che questi siano necessariamente negativi. Facebook, usato ormai da utenti di tutte le età, non fa eccezione, anche se cerca sempre di rendere le novità facilmente comprensibili un po’ da tutti, così da evitare che qualcuno possa addirittura ipotizzare di lasciare il popolare social network.

In questo inizio di nuovo anno si è scelto di agire in questa direzione ancora una volta, mettendo in atto qualcosa che avrebbe dovuto modificare il modo con cui si interagisce, oltre evidentemente a destare curiosità. In realtà, tutto questo è durato davvero poco, anche se per ora non si conosce il motivo del dietrofront.

Il cambiamento di Facebook e l’improvviso dietrofront

Ma quale sarebbe la novità che Facebook ha deciso di introdurre per i suoi utenti in questo inizio anno? Si tratta della creazione di una serie di personaggi nati con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, pensati per favorire le interazioni tra gli utenti. Pur essendo dei bot, questi hanno un profilo personale, compreso di foto e una biografia con una serie di contenuti interattivi.

Il rischio concreto non poteva che essere quello di non riuscire a distinguerli dagli utenti veri e propri, ma anche questo è stato scongiurato da Meta, l’azienda proprietaria di Facebook. È stata infatti annunciata la volontà di rendere chiaramente visibile se si tratti di account “tradizionali” o di personaggi costruiti attraverso l’intelligenza artificiale, in un’ottica di totale trasparenza, che è considerata fondamentale per il social network.

Continuare a prescindere da uno strumento come l’IA, che sta diventando preponderante in ogni ambito, era impossibile per la piattaforma, pur cercando di preservare sicurezza e tutela della privacy per i suoi iscritti. Ed è per questo che si è scelto di utilizzarla per moderare i contenuti, evitando che potessero essere presenti online foto, video o post che violano la policy della community.

Il cambiamento è però in realtà durato davvero poco, sia su Facebook sia su Instagram (anch’essa di proprietà di Meta). In seguito a una serie di critiche da parte di molte persone, che hanno messo in evidenza una serie di inesattezze, si è scelto di fare dietrofront, pur essendo trascorse poche ore dalla sua introduzione.

Una marcia indietro simile fa riflettere, in genere si concede tempo per assimilare le nuove situazioni, così da avere una reale presa di coscienza dei suoi effetti, ma in questo caso si è agito in maniera differente.

Alcuni giornalisti avevano rivelato di avere chattato con alcuni di questi personaggi, del tutto fuorvianti rispetto al loro motivo di ispirazione. Uno di questi, ad esempio, sosteneva di essere simile a quello interpretato da Sofia Vergara in “Modern Family”, anche se nei fatti lo ricordava pochissimo, per questo aveva evidentemente poco senso proseguire con questa strategia. Non è detto comunque che non si decida di ripetere l’esperimento in futuro, magari con maggiore cognizione di causa.