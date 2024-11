Far entrare il piumone in lavatrice è un’impresa: il metodo per inserirlo senza fatica

Il metodo infallibile per far entrare il piumone in lavatrice senza fatica: così non rischi di rovinarlo e non sprechi energie preziose.

Lavare il piumone a casa può essere una bella impresa. Sì, perché non sempre questo ci entra nel cestello della lavatrice. In simili situazioni, infatti, non resta che procedere con il lavaggio a mano mettendo tutto in ammollo nella vasca da bagno oppure bisogna per forza portarlo in lavanderia e spendere anche cifre considerevoli di denaro.

Lo stesso discorso vale nel caso in cui il piumone fosse fatto con materiali delicati, non adatti alle temperature e alla potenza della lavatrice.

Se, però, fortunatamente hai modo di utilizzare questo elettrodomestico devi assolutamente sapere che esiste un metodo infallibile per piegare ed infilare il piumone nel cestello senza sprecare energie preziose.

Come infilare il piumone in lavatrice senza fatica: il metodo infallibile

Una volta che ti sarai assicurato di poter lavare il tuo piumone in lavatrice, non dovrai fare altro che infilarlo nel cestello ed impostare il corretto programma di lavaggio. Detto così sembra facile, ma in realtà mettere il piumino nel cestello potrebbe rivelarsi un’operazione piuttosto complessa. In generale, è bene precisare che per lavare un piumone in lavatrice, questa dovrebbe avere una capienza di almeno 8, 9 o 10 chili.

Ad ogni modo, per rendere l’attività più semplice è possibile mettere in pratica alcuni semplici trucchetti. Per prima cosa, cerca di piegare il piumone in modo compatto e uniforme, così che si distribuisca meglio nel cestello. Prima di metterlo in lavatrice ricordati, inoltre, di sbatterlo ben bene in modo da appiattirlo e renderlo meno voluminoso.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di arrotolarlo su se stesso per ottenere una forma cilindrica, più semplice da infilare nel cestello. Infine, non inserire nient’altro durante il lavaggio o andrai a sovraccaricare ulteriormente l’elettrodomestico, già di per sé pieno.

Le stesse accortezze si possono adottare anche per lavare un piumone singolo che, in ogni caso, dovrebbe essere più facile da infilare nella lavatrice, a meno che questa non abbia una capienza inferiore rispetto a quella sopra indicata.

Ecco infine un ultimo consiglio che riguarda l’utilizzo della centrifuga. Sicuramente può essere d’aiuto per eliminare l’acqua in eccesso e per facilitare quindi il processo di asciugatura. Tuttavia, è importante impostarla ad una velocità bassa per evitare di danneggiare cuciture e imbottitura. Ma attenzione, perché non tutti i piumoni sopportano l’azione della centrifuga. Meglio assicurarsene leggendo l’etichetta apposta a lato.