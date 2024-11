Farine, le 4 peggiori per eccesso di glifosato: il test è una sentenza su marche famose

Sono queste le 4 peggiori farine secondo un recente studio: contengono elevati tassi di glifosato. Che cosa rivelano i dati.

La farina è un ingrediente ampiamente utilizzato in cucina. Si usa per tantissime ricette diverse sia dolci che salate, perciò è importante acquistare solo quelle di qualità. Inoltre, è bene tenere presente che ne esistono tipologie diverse, alcune più adatte alla preparazione di determinati piatti piuttosto che ad altri.

Ciò che però dovresti assolutamente sapere è che un recente studio condotto dagli esperti della rivista Il Salvagente ha rivelato che ben 11 farine su 14 contengono tracce di glifosato. Un erbicida classificato come “probabilmente cancerogeno” dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, sarebbero queste le 4 marche peggiori. Meglio fare attenzione!

Farine con eccessi di glifosato: lo studio che rivela quali sono le 4 peggiori

Secondo quanto emerso da un recente studio condotto dagli esperti della rivista Il Salvagente, su 14 farine di tipo 0 e 00 analizzate ben 11 conterrebbero un eccesso di glifosato. Occorre precisare che sebbene si tratti di un dato preoccupante, tutti i prodotti testati rientrano nei limiti previsti dalla Legge. Nello specifico i ricercatori avrebbero analizzato le seguenti marche:

Barilla;

Caputo;

Carrefour;

Conad;

Consilia;

Coop;

Esselunga;

Eurospin;

Farchioni;

Garofalo;

Lidl;

Lo Conte;

Molino Spadoni;

Pam.

Nel corso dei test, gli esperti avrebbero assegnato un punteggio più basso ai prodotti con maggiori livelli di glifosato (superiori alla soglia minima di rilevazione di 0,01 mg/kg). Ad influire sulla classifica ci hanno pensato poi altri fattori come ad esempio il numero di pesticidi rilevati e la presenza di micotossine.

Ad ogni modo, alla luce delle indagini condotte, è emerso che le farine peggiori sotto questo punto di vista sarebbero: Caputo Nuvola Farina 0 (Contenuto di glifosato: 0,024 mg/kg – 4 punti), Eurospin Tre Mulini Farina 00 (Contenuto di glifosato: 0,024 mg/kg – 4 punti), Esselunga Farina 00 (Contenuto di glifosato: 0,019 mg/kg – 4 punti) e Pam Farina 0 (Contenuto di glifosato: 0,020 mg/kg – 4 punti).

Queste farine, per quanto si mantengano sempre al di sotto del limite di legge di 10 mg/kg, presentano livelli di glifosato che superano la soglia di rilevazione minima di 0,01 mg/kg. Motivo per cui hanno ottenuto un punteggio relativamente basso. I dati raccolti aiutano senza dubbi i consumatori ad orientarsi meglio e con maggiore consapevolezza nella scelta dei prodotti da acquistare al supermercato.

Dopo l’indagine, alcune delle aziende coinvolte ci hanno subito tenuto a sottolineare che i propri prodotti risultano di fatto sicuri, in quanto ben al di sotto dai limiti imposti dalla Legge per quanto riguarda il glifosato. Inoltre, hanno ribadito una volta di più il proprio impegno ad effettuare controlli regolari sulla propria merce.