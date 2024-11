Fascicolo Sanitario Elettronico, nuova apertura per l’iscrizione all’opposizione: fino a quando hai tempo

Fascicolo Sanitario Elettronico, riaperto il servizio di opposizione: fino a quando è possibile accedervi.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento digitale che si configura come un registro in cui sono riportati tutti i trattamenti sanitari erogati al paziente, sottoforma di prestazione clinica, dal Sistema Sanitario Nazionale o strutture private. La centralizzazione delle informazioni riportate all’interno del FSE tenta di migliorare la raccolta dei dati e delle informazioni sanitarie di ogni singolo cittadino.

Si tratta d’altronde di un ‘cassetto virtuale’ al cui interno possiamo trovare cartelle cliniche, certificati medici, lettere di dimissioni, vaccinazioni, terapie farmacologiche somministrate. Naturalmente, il vincolo predisposto dall’accesso autenticato mira a proteggere i dati dell’assistito. Tuttavia, sebbene si tratti di un passo in avanti nel mondo della digitalizzazione, è possibile che il cittadino non voglia acconsentire alla trasmissione di tali documenti sanitari. Motivo per il quale è stato aperto un servizio di opposizione che permette di non aderire al servizio.

Servizio di opposizione al FSE, fino a quando è possibile aderire

Possono avere accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico i titolari del fascicolo, attraverso autenticazione con SPID, CIE o CNS, o un delegante al quale si è data autorizzazione attraverso il portale. Naturalmente, alle informazioni possono accedervi anche operatori sanitari come medico generale, specialisti, personale ASL.

È possibile limitare l’accesso alle informazioni? Accedendo al portale, il cittadino può revocare il consenso al trattamento dei propri dati sanitari. A questo proposito, è stato introdotto il cosiddetto Servizio di Opposizione al FSE. Questo consente all’assistito di negare il consenso legato al caricamento di dati e documenti sanitari antecedenti al 19 maggio 2020.

Attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria, fino al 17 dicembre 2024, il cittadino avrà la possibilità di autenticarsi e, cliccando sulla voce ‘FSE – Opposizione al pregresso’, potrà scegliere se rendere o meno note informazioni legate a prestazioni ospedaliere/private a cui ci si è sottoposti nel periodo precedente al 19/05/2020. Il servizio di opposizione è disponibile dal 18 novembre 2024 e sarà attivo per un tempo utile pari a 30 giorni. Trascorso un mese, il servizio sarà disponibile solo per i neomaggiorenni.

Quindi, coloro che avranno appena compiuto 18 anni, vi potranno accedere per un mese a decorrere dal compimento della maggiore età. La scadenza del servizio non sarà osservata dagli operatori sanitari, i quali potranno prestare servizio di assistenza per coloro che non sono più assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.