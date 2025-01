Festa della Polenta a Sermoneta il 26 gennaio 2025: info e programma completo

Scopriamo una bellissima iniziativa al quale sarà possibile partecipare questa domenica. Ecco tutto il programma, inizierai ad avere l’acquolina in bocca!

Nel fine settimana ci piace rilassarci e passare del tempo con la nostra famiglia e cosa c’è di meglio se possiamo anche mangiare? Noi oggi ti vogliamo indicare una interessante sagra delle polenta che si svolge nella bellissima località di Sermoneta. Andiamo a scoprire che cosa possiamo vedere e come funziona per mangiare.

Siamo certi che in tantissimi si riverseranno in questa sagra molto interessante e buonissima, per quanto riguarda la polenta! Quindi scorri e prendi nota degli avvenimenti.

La festa della polenta non puoi perdertela a Sermoneta!

Quando fa freddo ma non piove possiamo uscire e goderci una bella giornata in modo spensierato e diverso dal solito. Si perché possiamo fare una bella passeggiata e partecipare ad una Sagra molto interessante, come quella che ci sarà la prossima domenica, quindi tra pochissimi giorni. Parliamo della sagra dalla Polenta di Sermoneta.

Ma dove si trova per la precisione? Siamo a Sermoneta Scalo presso il parco pubblico che si trova vicino alla scuola dell’infanzia in via Sermonetana. Ad organizzare l’evento è il comitato Caracupa presieduto da Pino Fusco con il patrocinio del Comune di Sermoneta. Il programma inizia la mattina molto presto alle 7, per passare poi alla Santa Messa della 10.

Dalle 12,30 in poi inizieranno con la distribuzione della polenta condita con salsiccia e broccoletti. Il piatto viene preparato secondo la ricetta tradizionale che ha ricevuto anche il marchio di Denominazione Comunale di Origine Deco. Quindi che cosa c’è di meglio che passare dei momenti conviviali, anche con altre persone attorno ad una tavola super imbandita come quella che ci aspetta domenica?

Per quanto riguarda il posto per la macchine, nei dintorni possiamo trovarlo senza particolare difficoltà. Una volta terminata la degustazione, magari facendo anche un bel bis, potremmo fare una passeggiata a Sermoneta. Un luogo incantevole che ci permette anche di smaltire quello che abbiamo mangiato!

Ci sono delle abbazie incredibilmente belle che possiamo visitare come il Collegiata di Santa Maria Assunta in Cielo oppure la Chiesa di San Michele Arcangelo. Non da meno, assolutamente, le architetture civili come il Palazzo De Marchis – Caetani (sec. XVI), oggi sede della Mostra permanente sulla ceramica.

Quindi hai da visitare moltissimo in questo comune che rimarrai fino alla sera, magari cenando in uno dei suoi ristorantini tipici del centro, oppure sorseggiando un caffè nel pomeriggio prima di rientrare a casa!