Fonseca subito in panchina dopo l’esonero al Milan: va in Premier League

A pochi giorni dall’esonero dal Milan ci sarebbe già un club pronto a puntare su Paulo Fonseca: a volerlo è una formazione di Premier League.

Subire un licenziamento non è mai piacevole, se questo accade a un allenatore di calcio la sensazione non può che essere la stessa, anzi si può temere che quanto accaduto possa impedire di trovare altri ingaggi, almeno nel breve periodo. E invece Paulo Fonseca starebbe smentendo con i fatti questa teoria, pur essendo trascorse solo un paio di settimane dal giorno in cui è stato esonerato dal Milan.

Tanti non si aspettavano una decisione così improvvisa da parte della società con sede in via Aldo Rossi, soprattutto perché arrivata dopo un pareggio, segno evidente però che tutto fosse ormai deciso al di là del risultato della partita. A Milanello ora non lo rimpiange praticamente nessuno, il suo successore, Sergio Conceicao, nelle due partite disputate, con pochissimi allenamenti alle spalle, ha battuto Juvwntus e Inter, arrivando a conquistare la Supercoppa Italiana. Il periodo di riposo per l’ex tecnico rossonero sembra essere destinato però a durare davvero poco.

Una nuova avventura in arrivo per Fonseca dopo il Milan

Nel calcio le situazioni possono cambiare velocemente, per questo è tutt’altro che raro provare a riscattarsi dopo un’esperienza negativa, così da smentire gli scettici o chi ha deciso l’esonero. Paulo Fonseca avrebbe la possibilità di farlo in momenti davvero rapidi, anzi forse farlo ora sarebbe ideale per lui così da dimostrare di non essere un allenatore che ha poco da dare in un top club, come potrebbe pensare chi ora sta vedendo il lavoro di Conceicao.

Il portoghese potrebbe approdare in uno dei campionati più importanti, se non addirittura quello con i valori maggiori in Europa, la Premier League, segno evidente di come non gli manchino gli estimatori. A puntare su di lui sarebbe il West Ham, che ha esonerato lo scorso 8 gennaio Julen Lopetegui, reduce da un ruolino di marcia tutt’altro che irresistibile, caratterizzato da 23 punti in 20 partite di Premier League (sei vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte).

L’ex rossonero, è bene precisarlo, non sarebbe il primo della lista per gli Hammers, al momento in pole position ci sarebbe Graham Potter, ex tecnico del Chelsea, con cui però l’accordo non è stato ancora raggiunto, per questo la società sta cercando di cautelarsi e tenere aperte più piste prima di prendere una decisione definitiva.

Non può che essere suggestiva l’idea di associare Fonseca a Loppetegui, visto che sembrava essere il preferito dai dirigenti del MIlan. I tifosi rossoneri avevano però manifestato non poco disappunto, ritenendo importante puntare su una guida di carattere, al punto tale da convincere i dirigenti a virare sull’ex romanista. I fatti hanno dimostrato quanto i pensieri dei milanisti non fossero sbagliati, vedremo se davvero ci troveremo davanti all’ennesimo sliding doors che il calcio è in grado di regalare.