Marotta cambia tutto in porta: addio a Sommer e Martinez, arriva il numero 1 dalla Premier League

L’Inter guarda alla Premier League per trovare il numero uno per la porta nerazzurra. Ecco chi potrebbe prendere Marotta al posto di Sommer e Martinez.

Mai come quest’anno il campionato sembra incerto, con un terzetto di squadre raccolto in appena tre punti in testa alla classifica. Con il roboante sei a zero rifilato all’Olimpico alla Lazio rivelazione di Baroni, mai sconfitta in casa in questa in stagione, l’Inter ha riscattato la scialba prestazione di Leverkusen e mandato un chiaro messaggio a tutti.

I campioni d’Italia non hanno alcuna voglia di scucirsi lo scudetto dalle maglie. E pazienza se Lautaro è meno incisivo in zona gol: ci pensa Thuram (a segno anche contro le aquile biancocelesti) a tenere alte le sorti della ThuLa, per la gioia di Mister Inzaghi che ha rifilato sei schiaffi alla sua ex squadra, lanciatissima dopo la vittoria europea con l’Ajax.

Se la Beneamata prosegue la sua corsa in campionato e in Europa, la dirigenza nerazzurra non smette di pensare alla rosa del futuro, specialità del duo Marotta-Ausilio che sulla capacità di muoversi sul mercato ha costruito le fortune interiste. A breve potrebbe cambiare tutto in porta per l’Inter con un nuovo numero uno in arrivo dalla Premier.

Inter, addio Sommer e Martinez? Marotta vuole un portiere della Premier League

L’Inter avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione Mads Hermansen, 24enne portiere danese del Leicester City. Malgrado la presenza in squadra dell’ex Genoa Josep Martinez il club nerazzurro in estate potrebbe puntare su un altro estremo difensore per trovare l’erede di Yann Sommer, che ha appena compiuto 36 anni.

Lo svizzero dà ancora grandi garanzie in porta, ma l’Inter di Marotta già da tempo si è mossa per individuarne il successore. Per il classe 2000 Hermansen la valutazione parte da circa 15 milioni di euro. Il portiere nativo di Odense è annunciato come prossimo titolare della nazionale danese dopo la fine dell’era di Kasper Schmeichel (ormai 38enne).

Il contratto di Hermansen è in scadenza nel 2028. Abile con il pallone tra i piedi e reattivo tra i pali, il danese corrisponde all’identikit del portiere moderno. Dopo tre stagioni in patria con il Brøndby nel 2023-2024 è approdato al Leicester City dove è stato uno dei protagonisti della promozione in Premier League sotto la guida di Enzo Maresca.

Anche quest’anno si sta mettendo in luce attirando le attenzioni di diversi club, con i nerazzurri milanesi in testa alle pretendenti. Nella primavera 2023 è arrivata per lui la prima convocazione nella nazionale del suo Paese, alla quale ha fatto seguito la partecipazione all’Europeo tedesco come vice Schmeichel.