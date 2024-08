Formia, lavori di riqualificazione del rio Santa Croce

Con i cambiamenti climatici in atto, l’attenzione sulle possibili conseguenze di questi resta alta. Per l’amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo bisogna puntare sulla prevenzione. Ecco perché Taddeo, sia in quanto primo cittadino formiano e sia in qualità di consigliere provinciale, ha accolto con soddisfazione la determina del dirigente del settore “Tutela del territorio e sviluppo sostenibile” della Provincia di Latina riguardante la “riqualificazione idraulica e ambientale del Rio Santa Croce di Formia e di Minturno”. Tra l’altro, al progetto il sindaco di Formia ha lavorato sin dal primo momento del suo insediamento presso l’ente di via Costa a Latina.

“Tutti conosciamo i danni causati dall’alluvione del rio negli anni passati – ha commentato il primo cittadino -. Da tempo si auspicavano interventi di bonifica, che potessero mettere in sicurezza le aree attraversate dal torrente e finalmente ora una questione annosa sta giungendo a conclusione”. Aggiudicata, quindi, la gara di appalto dei lavori che hanno l’obiettivo di ridurre lo stato di rischio idraulico di esondazione per l’abitato di Formia e per i comuni limitrofi. Il sollecito del sindaco Taddeo è che si apra subito il cantiere e si concluda l’opera quanto prima in modo da scongiurare i fenomeni delle esondazioni durante la stagione delle piogge. Il primo cittadino al riguardo garantisce il proprio impegno a monitorare costantemente l’iter affinché ciò si realizzi in tempi celeri. L’opera di riqualificazione è suddivisa in tre stralci e comprende sia lo sfalcio della vegetazione e pulizia dell’alveo e sia la sistemazione delle sponde. Interventi che restituiranno delle aree bonificate e soprattutto più sicure alla cittadinanza.

Al momento la Provincia sta procedendo con le attività preliminari, in quanto in fase di revisione della documentazione di gara è emersa la necessità di effettuare delle attività di verifica archeologica e di ricerca e localizzazione, con eventuale e conseguente bonifica, degli ordigni bellici.