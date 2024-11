Formia, non perdere l’evento del 29-30 novembre: divertimento per grandi e piccini

È ormai quasi tutto pronto per l’imperdibile evento a Formia che si terrà il 29 e il 30 novembre 2024: divertimento assicurato per grandi e piccini.

Il nostro Bel Paese, oltre alle bellezze paesaggistiche e alla storia e alla cultura, è anche noto per le innumerevoli manifestazioni folcloristiche, le sagre e gli eventi in piazza. Tutte occasioni uniche che danno la possibilità di conoscere più da vicino il territorio ed i vari prodotti, soprattutto quelli enogastronomici, che l’Italia ha da offrire al mondo intero.

A tal proposito, il 29 e il 30 novembre 2024 non puoi assolutamente perderti un attesissimo evento che si svolgerà vicino a Formia, in provincia di Latina.

Si tratta di un’iniziativa rivolta sia agli adulti che ai bambini e che per il secondo anno di fila ci terrà compagnia con buon cibo, musica e intrattenimento nel mese di novembre.

Imperdibile evento a Formia il 29 e il 30 novembre: segnalo sul calendario

Come abbiamo anticipato venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024 a Formia si terrà la seconda edizione di un evento che già lo scorso anno ha attirato a sé tantissimi visitatori. Stiamo parlando di Borgo Divino. Due serate imperdibili che avranno luogo nelle più importanti piazze della cittadina. Immancabili ovviamente anche il buon cibo, la musica e l’intrattenimento in generale, sia per i grandi che per i piccini.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione La Vita è Bella con il patrocinio del Comune di Formia, aprirà ufficialmente i battenti presso il Borgo Medievale di Castellone, dalle ore 20.00 circa. A fare da sfondo all’evento saranno Piazza Sant’Anna e Largo Capocastello, che diventeranno protagoniste di un vero e proprio percorso enogastronomico e di tante altre sorprese per tutti.

In particolare, in piazza Sant’Anna ai vari stand gastronomici si potranno gustare le classiche tielle, oltre che l’ottima carne alla brace e alle altre specialità tipiche dello street food del posto. Non mancheranno, poi, in entrambe le location spettacoli, musica ed artisti di strada, oltre che mercatini artigianali di ogni tipo. Insomma, un evento davvero unico!

Giusto per fare qualche esempio, lungo il percorso gastronomico ci si potrà imbattere nel Boss dei supplì, nel Mago degli arrosticini, nell’Apè drink e nell’azienda agricola Le Ginestre. Che dire? Ce n’è davvero per tutti i gusti! Chi si dovesse trovare in zona il prossimo week end, quindi, non può assolutamente perdersi l’occasione di trascorrere una serata all’insegna del divertimento. Per facilitare gli spostamenti sarà inoltre disponibile una navetta gratuita dal Molo Vespucci di Formia.