Gaeta, blitz della Guardia Costiera: maxi sequestro

Operazione di polizia marittima effettuata nelle acque della città laziale. Messi i sigilli a diversi materiali ed ora le indagini proseguiranno nelle prossime ore

La primavera si avvicina e con lei anche diverse barche sono pronte ad uscire con frequenta per la pesca. Nella mattinata odierna a Gaeta la Guardia Costiera è stata protagonista di diverse operazioni che hanno avuto come obiettivo quello di garantire la sicurezza sia dei pesci che il rispetto delle regole di coloro che praticano l’attività marittima. Durante i controlli, che continueranno anche nelle prossime settimane, sono stati scoperti diverse cose illegali e si stanno approfondendo tutti i dettagli anche per capire come si è riusciti a non rispettare le norme.

L’operazione fa parte di quella attività di monitoraggio e vigilanza che ormai va avanti da tempo in quella zona. Naturalmente l’arrivo della stagione primaverile porterà ad un controllo maggiore per consentire a tutti di poter lavorare in sicurezza e nel rispetto delle regole. Non è da escludere che in futuro ci possano essere altri blitz simili sempre in questa zona.

Cosa ha sequestrato la Guardia Costiera

Ma cosa ha sequestrato la Guardia Costiera? Nel mirino della polizia marittima sono finite alcune trappole posizione abusivamente nelle acque a nord della foce del fiume Garigliano. Sono più i 50 i sigilli messi ed ora si continuerà nelle prossime settimane per capire meglio come si svilupperà la situazione e se ci saranno altre situazioni simili.

LEGGI ANCHE >>> L’Amerigo Vespucci a Gaeta: le date e come fare per visitarla

L’obiettivo, come spiegato in precedenza, è quello di riuscire a garantire la massima sicurezza e correttezza per quanto riguarda l’attività marittima. Ci sono alcuni posti dove è assolutamente vietato pescare e, in caso di ritrovamento di altre trappole, simili scatta il sequestro oltre che naturalmente la multa nei confronti dei pescatori.

Al momento siamo solamente nelle prime operazioni di questo tipo e non è da escludere che in futuro altre operazioni simili possano essere messe in atto proprio per garantire una sicurezza sia dei pesci che di chi lavora in questo settore. Per questo motivo bisognerà prestare la massima attenzione per rispettare le regole per cercare di svolgere il proprio mestiere senza particolari intoppi.