Gaeta, celebrazione di San Michele Arcangelo: 29 settembre

Il 29 settembre, la Polizia di Stato di Latina ha celebrato San Michele Arcangelo, il suo santo patrono, presso la chiesa di Santa Maria Goretti. Tra i partecipanti, c’era anche l’assessora al Commercio di Gaeta, Paola Guglietta, insieme ad altre autorità civili e militari.

La Santa Messa è stata officiata da don Paolo Sparviero, in rappresentanza del vescovo Mariano Crociata. Durante la celebrazione, è stata ricordata la memoria dei caduti in servizio e delle vittime del dovere della Polizia di Stato della provincia di Latina. San Michele Arcangelo, proclamato patrono della Polizia nel 1949, simboleggia i valori fondamentali che guidano l’operato degli agenti ogni giorno.

Alla fine della Messa, nella sala riunioni della Questura, il Questore ha premiato dodici poliziotti per i risultati ottenuti in attività investigative e interventi di polizia giudiziaria. Sono stati inoltre consegnati fogli di congedo al personale in pensione, un gesto di riconoscimento per gli anni di servizio dedicati.

Per maggiori dettagli sull’evento e sui riconoscimenti, si consiglia di consultare il post ufficiale della Polizia di Stato. La celebrazione è stata un momento di unità e rispetto per il lavoro di chi si impegna nella sicurezza dei cittadini.