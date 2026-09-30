Latina, premio “Bonus Libri Studenti 10 e Lode”: premiati 68 studenti

Oggi, nei Giardini del Comune di Latina, si è svolta la quarta edizione del premio “Bonus Libri Studenti 10 e Lode”. Nel corso della cerimonia, sono stati premiati 68 studenti delle scuole secondarie di primo grado, che hanno terminato il loro percorso di studi con la lode nell’anno scolastico 2025/2026.

All’evento hanno partecipato il sindaco Matilde Celentano e l’assessore alla Pubblica istruzione Federica Censi, i quali hanno sottolineato l’importanza di riconoscere i risultati ottenuti dagli studenti.

Il premio rappresenta un incentivo non solo per gli studenti, ma anche per le loro famiglie, promuovendo un clima di impegno e dedizione nello studio.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per conoscere i premiati, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.