Gaeta: Damiano Magliozzi nominato nel Comitato di Gestione AdSP

Damiano Magliozzi è stato nominato come Componente della Regione Lazio nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centro-Settentrionale per il periodo 2025-2029.

Magliozzi ha espresso la sua gratitudine alle istituzioni, in particolare al Presidente della Regione Lazio, Avv. Francesco Rocca, e al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Ing. Raffaele Latrofa, per la fiducia che gli è stata accordata. Ha sottolineato che assumere questo incarico è per lui un grande onore e comporta una responsabilità significativa nei confronti del sistema logistico e marittimo del Lazio.

Il nuovo componente ha sottolineato l’importanza del network portuale, che include realtà come Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ritenendolo uno dei principali motori economici del Centro Italia. Ha evidenziato come Gaeta rappresenti una porta d’accesso fondamentale per il Sud del Lazio, fungendo da collegamento essenziale con le rotte commerciali del Mediterraneo.

Magliozzi ha dichiarato che intende portare nel Comitato di Gestione una visione complessiva, promuovendo le peculiarità del porto di Gaeta e mantenendo un dialogo costante con operatori portuali, sindacati e cittadini. Ha inoltre annunciato che il lavoro per rafforzare il ruolo dei porti italiani è già partito, caratterizzato da determinazione e trasparenza.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale o i canali istituzionali della Regione Lazio.